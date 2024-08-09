Еще одна школа появится на территории ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе

Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу ГК ФСК разрешение на строительство нового образовательного учреждения на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе.

Данный объект образования, предназначенный для тысячи ста пятидесяти учеников, возведут в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Ожидается, что новая школа переменной этажности будет располагаться на Южном бульваре, между корпусами №7 и 12. Здесь, кроме учебных классов, лаборантских, универсальных кабинетов начальной и основной школ, появятся спортивные, обеденный и актовый залы. Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, когда будут возведены окружающие его дома.