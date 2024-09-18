Еще одно фермерское хозяйство открыли в Воскресенске благодаря господдержке

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск ]

В городском округе Воскресенск появилось новое фермерское хозяйство с двумя земельными участками. Территории для сельскохозяйственных целей предоставили фермеру Оксане Куделькиной благодаря господдержке.

Министерство имущественных отношений Подмосковья предоставило в аренду воскресенскому фермеру два земельных участка, общая площадь которых 18 гектаров.

Куделькина зарегистрировала свой сельскохозяйственный бизнес в июле 2024 года. В ближайших планах — выращивание разных сельхозкультур и производство домашнего сыра. В дальнейшем фермер хочет расширять дело, заниматься большим количеством посадок и изготовлением натуральных продуктов.

Жительница округа, открывшая свое дело, подала заявку на получение гранта «Агростартап» как начинающий предприниматель. В будущем это поможет покрыть часть затрат при развитии интересного и полезного бизнеса.