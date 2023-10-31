Еще одно образовательное учреждение построят в подмосковном Подольске

Строительство школы, рассчитанной на тысячу сто учеников, запланировано на улице Садовая в городском округе Подольск. Об этом рассказали в Министерстве стройкомплекса региона.

В настоящее время ведется проработка территории под его размещение. Ожидается, что здание будет разделено на блоки для начальной, средней и старшей школы. При этом ввести в эксплуатацию новый объект образования планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в подмосковном Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.