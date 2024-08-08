Еще одно соглашение о предоставлении гранта для ИТ-компаний подписали в Подмосковье

Правительство Московской области подписало 23-е соглашение о предоставлении гранта для ИТ-компаний и оказало финансовую поддержку компании ООО «Юзтех Профешнл». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что новый грантополучатель занимается разработкой и сопровождением программного обеспечения, а также предоставляет услуги по созданию новых приложений, направленных на эффективную автоматизацию уникальных бизнес-процессов современных предприятий. Ознакомиться с условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.