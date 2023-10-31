Еще одно соглашение о выдаче ИТ-гранта подписали в Подмосковье

В Подмосковье подписали 13-е соглашение о выдаче ИТ-гранта, грантополучателем стало ООО «1551». Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

«ИТ-сфера претерпевает кардинальные изменения, поэтому очень важно обеспечить подмосковные высокотехнологичные компании государственной поддержкой», — отметил первый заместитель директора МОЦ ИКТ Кирилл Сорокин.

Компания, получившая грант, разрабатывает программное обеспечение, является дистрибьютором компьютерного, офисного, серверного, сетевого оборудования, создает и сопровождает информационные систем на базе 1С. Отметим, что узнать подробности об условиях получения гранта можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.