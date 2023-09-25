Еще одно здание индустриального парка «PNK Парк Пушкино 2» возводят в Московской области

По словам инспекторов, рабочие выполняют монтаж несущих и ограждающих конструкций, уже закончили устройство фундаментов. Завершить все работу планируют до конца года, строительство началось в августе этого года. Помещения предназначены для сдачи в аренду. В ведомстве уточнили, что профвизит состоялся по заявке застройщика ООО УК «А Класс Капитал», которую он оформил через региональный портал госуслуг. Это позволит сократить срок итоговой проверки с 10 до 3 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.