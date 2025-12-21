Еще одно знакомое лицо исчезло с экранов навсегда: умер актер из «Улицы разбитых фонарей»

Советский и российский актер Николай Денисов скончался в возрасте 80 лет. Информация о его смерти подтверждена профильными киноисточниками, передает RT .

По имеющимся данным, артист умер 19 декабря. О причинах смерти официально не сообщается. Николай Денисов получил широкую известность благодаря ролям в телевизионных детективных и криминальных сериалах. В его фильмографии значатся проекты «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь», «Ищейка», а также другие популярные многосерийные картины.

Актер активно снимался в кино и на телевидении на протяжении нескольких десятилетий, чаще всего исполняя характерные роли второго плана. Его персонажи были узнаваемы зрителями и органично вписывались в жанр российских криминальных драм. Информация о дате и месте прощания с актером на данный момент не опубликована.

Ранее сообщалось, что на 77-м году жизни не стало народной артистки РФ Ирины Андриановой.