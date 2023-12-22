Еще одного знаменитого голливудского актера обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшая ассистентка популярного актера Аста Джонассон обвинила его не только в том, что тот приставал к ней с недвусмысленными намерениями, но и создавал совершенно нерабочую атмосферу. По ее версии, все это происходило в 2010 году в Атланте, в номере одного из отелей. Джонассон подала иск в суд против самого Дизеля, против его сестры Саманты Винсент, а также против компании One Race Production, которой та руководила. Экс-помощница утверждает, что сразу после рассказа сестре актера, была уволена с работы.

Об этом сообщило CNN. Теперь бывшая сотрудница Дизеля требует компенсацию. В нее будут входить по 10 тысяч долларов за каждое нарушение, сделанное против нее, плюс компенсация морального вреда, размер которой не раскрывается.