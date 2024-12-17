Еще одному бывшему замминистра обороны России продлили арест

Гарнизонный военный суд продлили меру пресечения бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову. Об этом сообщили РИА Новости после заседания.

По решению суда Павел Попов пробудет в СИЗО до 22 марта по делу о хищении средств, выделенных на обустройство парка «Патриот» в Московской области.

Бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова обвиняют в хищении средств. Следствие установило, что преступление было совершено в период 2021 по 2024 год. В это время чиновник отвечал за нормальную работу военно-патриотического парка «Патриот» в Одинцовском округе.

По этому же делу проходит замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и директор парка Вячеслав Ахмедов.

Ранее сообщалось, что экс-замминистр обороны Тимур Иванов и еще сообщник Сергей Бородин проведут новогодние праздники в СИЗО.