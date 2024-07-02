Еще одну подмосковную деревню газифицировали по губернаторской программе

В Подмосковье продолжается реализация губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Так, в рамках данной программы был газифицирован еще один населенный пункт.

Речь идет о деревне Тверитино под Серпуховом. Там специалисты «Мособлгаза» построили двенадцать километров газораспределительных сетей, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области. Теперь у 150 местных жителей появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков.

Как отметил министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, Подмосковье является лидером среди российских регионов по уровню газификации. В настоящее время этот показатель составляет 98,1%.

«При этом планируемый уровень газификации на конец текущего года — 98,6%. В рамках губернаторской программы газификации ранее негазифицированных населенных пунктов в этом году запланирован ввод семидесяти объектов, что создаст условия для обеспечения газом более десяти тысяч жителей в 3,6 тысячи домовладений», — подчеркнул Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что модернизация электроснабжения в регионе улучшит качество жизни свыше миллиона человек.