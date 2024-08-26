Еще одну школу планируют обновить в Дубне в рамках президентской программы

В Дубне дети и преподаватели смогут оценить обновленную школу, где завершается капитальный ремонт. Как сообщил глава округа Максим Тихомиров, аналогичное преображение по президентской программе запланировано в еще одном учебном заведении округа.

Образование — одна из важнейших сфер, которой в Дубне уделяют особое внимание. Уже совсем скоро дети пойдут на занятия, педагогов ждет очередной насыщенный год. В августе преподаватели активно готовятся к старту. Как отметила начальник управления народного образования администрации Дубны Светлана Жаленкова, округу есть чем гордиться. По ее словам, в 2024 году целых семь учреждений оказались в зеленой зоне, а четыре — в желтой. Это впечатляющие показатели, за которые поблагодарили учителей.

В совершенно новом виде перед учениками и сотрудниками предстанет первая школа наукограда. Подрядчик сделал все, чтобы провести финальные работы до Дня знаний. Капремонт завершается даже раньше срока.

«Следующая наша большая цель — это включение следующей, второй школы тоже в большую президентскую программу капитального ремонта. Недавно приезжал губернатор, дал нам высокую оценку, и строительных работ, и в целом изменений в городе. Поэтому надеемся, те перемены, которые мы начали в текущем году, будут продолжены и в следующем», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Важную роль в улучшении школ играют и городские предприятия. В том числе благодаря их участию удается поддерживать высокий уровень комфорта и безопасности учреждений.