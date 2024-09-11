Еще одну школу возведут на территории подмосковного ЖК «1-й Южный»

Министерство жилищной политики Московской области выдало ГК ФСКсоответствующее разрешение на строительство нового общеобразовательного учреждения, рассчитанного на тысячу двести пятьдесят учеников, в деревне Тарычево в Ленинском городском округе.

Площадь четырехэтажной школы составит 16 тыс. кв. метров. Здание будет иметь геометрическую форму за счет использования объемов, вертикально и горизонтального членения фасада, а также узоров на витражах и оконных системах. Архитектура учреждения выполнена по мотивам мобильной игры «Змейка». Здание разделено на два блока — для начальной и средней школы.

Для учеников запроектировано более 60 классов различного назначения. Также в школе будут лаборантские, мастерские, медиатека со зрительным залом, спортивный зал и зал хореографии. Помимо этого, в здании предусмотрено просторное атриумное пространство с амфитеатром, где дети смогут как отдыхать, так и учиться.

Примечательно, что в состав жилого комплекса уже входят 14 домов переменной этажности, две общеобразовательные школы, три детских сада, поликлиника, а также наземные паркинги.