Еще одну услугу для спортивных федераций в Подмосковье перевели в «цифру»

Общество

Фото: [Unsplash]

Спортивные федерации в Подмосковье теперь смогут подать заявку на аккредитацию в электронном виде, до этого сделать это можно было только в МФЦ. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Онлайн-формат помогает избежать бумажной волокиты, очередей и ускоряет получение госуслуг. Новые сервисы появляются как для жителей, так и для организаций, — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы получить услугу, нужно зайти на региональный портал госуслуг, перейти в раздел «Культура, спорт и туризм» — «Государственная аккредитация». Оформить ее могут областные общественные организации с правом юридического лица или структурные подразделения общероссийских спортивных федераций. Результат после рассмотрения заявки придет в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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