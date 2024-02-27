Еще одну услугу для спортивных федераций в Подмосковье перевели в «цифру»
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Спортивные федерации в Подмосковье теперь смогут подать заявку на аккредитацию в электронном виде, до этого сделать это можно было только в МФЦ. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Онлайн-формат помогает избежать бумажной волокиты, очередей и ускоряет получение госуслуг. Новые сервисы появляются как для жителей, так и для организаций, — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Чтобы получить услугу, нужно зайти на региональный портал госуслуг, перейти в раздел «Культура, спорт и туризм» — «Государственная аккредитация». Оформить ее могут областные общественные организации с правом юридического лица или структурные подразделения общероссийских спортивных федераций. Результат после рассмотрения заявки придет в личный кабинет заявителя.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.