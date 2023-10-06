Еще одну услугу оптимизировали на портале госуслуг в Подмосковье

Новая комплексная услуга, предназначенная для арбитражных управляющих, появилась на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.

Арбитражные управляющие региона могут получить подробные сведения о должниках и их имуществе по одному онлайн-заявлению. Напоминаем, что ранее для того, чтобы получить информацию от региональных органов и муниципалитетов, приходилось подавать несколько заявлений.

Теперь достаточно только одной заявки. Кроме того, срок предоставления сведений сократился до трех рабочих дней. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область активно содействует восстановлению новых регионов России.