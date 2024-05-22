Фото: [ Пресс-служба администрации Ленинского г. о. ]

Еще пять встреч с дачными товариществами провели в Подмосковье, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Они прошли в Наро-Фоминске, Красногорске, Ленинском округе, Раменском, Волоколамске и Серебряных Прудах.

По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, в рамках встреч обсуждается широкий спектр вопросов. Они касаются оформления объектов недвижимости, их постановки на государственный кадастровый учет, перевода садового дома из нежилого в жилой, оформления объектов по «дачной амнистии».

«На встречах садоводам в том числе детально разъясняем, как вносятся сведения о ранее учтенных объектах недвижимости, согласно процедуре, предусмотренной 518-ФЗ», - добавила министр.

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