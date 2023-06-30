Еще порядка трех тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье в рамках второго этапа обработки земель от борщевика обработали еще около трех гектаров, сообщили в областном Минсельхозпроде. Это 14% от запланированных работ, которые продлятся до конца следующего месяца.
«На первом этапе обработано более 20 тысяч гектаров земель муниципальной и неразграниченной госсобственности», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.
В министерстве уточнили, что больше всего земельных участков на данном этапе работ обработали в Талдоме, Клину, Истре. Жителей призвали быть осторожными с борщевиком, поскольку контакт с растением может вызвать ожоги.