Еще сорок коммерческих объектов вскоре возведут в Подмосковье

За неделю в Центр Содействия Строительству при областном Правительстве поступили 40 новых коммерческих проектов. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

В сообщении ведомства уточнили, что среди проектов оказались гостевые дома в Солнечногорске, складской комплекс в Богородском округе, здание склада в Мытищах. Кроме того, в Подольске вскоре появится общетоварный склад, в Шатуре — производственный корпус, в Балашихе — ангар, в Серпухове — производственное здание машиностроения, в Красногорске — логистический корпус и так далее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14%.