Еще сорок тонн помощи доставят волонтеры из Городского округа Пушкинский в зону СВО

Волонтеры из городского округа Пушкинский отвезут защитникам Родины более 40 тонн гуманитарного груза, а также семь легковых автомобилей, один микроавтобус и полевую кухню.

В данном сборе помощи участвовали не только жители округа и других муниципалитетов Московской области, а и жители Карелии и Мурманска, Санкт-Петербурга и Калуги. Волонтер Баха Хасанов ответил на вопрос, почему помощь из разных регионов везут именно в Пушкино для отправки, что именно так работает «сарафанное радио».

Отмечается, что неравнодушные жители с самого утра разгружали и заполняли машины и грузовики с продовольствием, организовывали сортировку, складывали продукты питания, загоняли технику в грузовики для доставки в зону проведения специальной военной операции. Ключи от одного из автомобилей волонтерам передал депутат Московской областной думы Михаил Ждан.

Он подчеркнул, что муниципалитет с первых дней принимает участие в сборе и отправке помощи в зону специальной военной операции. В этот раз от городского округа передают легковой автомобиль и полевую кухню, чтобы ребята более продуктивно могли выполнять свои задачи на передовой.