Еще три юбилейные медали к 80-летию Победы торжественно вручили в Шатуре

В округе Шатура продолжают награждение юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Еще три знака уважения и признательности передали трем жителям муниципалитета во время праздника в Черустинском Доме культуры.

В ДК в честь Дня защитника Отечества провели праздничный концерт, посвященный отважным воинам, мужеству, доблести и чести. Мероприятие включило в себя торжественную часть с награждением: на сцену приглашали тружеников тыла, проживающих в Шатуре. Это Бузина Екатерина Сергеевна, Силонова Анна Григорьевна и Сиротин Петр Иванович. Юбилейные медали им вручил руководитель Черустинского сектора Рошальского управления администрации Валерий Савостин.

«Самоотверженность, трудолюбие, преданность своему делу и пример стойкости силы духа навсегда останутся в памяти поколений», – отметил Валерий Савостин, поблагодарив шатурян.

Напомним, в Год защитника Отечества страна отпразднует 80-летие Победы в ВОВ. В Шатуре проводят патриотические мероприятия и вручают юбилейные медали. В центре особого внимания — ветераны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники и труженики тыла. Награждение стало одним из способов сказать им спасибо за вклад в Победу, труд и отстаивание интересов страны.