Еще три коломенские семьи получили ключи от квартир по программе переселения

В подмосковной Коломне продолжается активная реализация государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемая при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В рамках этого масштабного проекта планируется расселить 48 многоквартирных домов, признанных ветхими, общая площадь которых превышает 32 тысячи квадратных метров.

Как заявил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев, первоначальный график предполагал завершение всех работ до 31 декабря 2029 года, однако власти намерены ускорить процесс.

«Жители получат благоустроенные квартиры значительно раньше установленного срока — до 1 сентября 2027 года», — отметил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Очередным этапом программы стало торжественное вручение ключей от новых квартир, которое состоялось 26 ноября. В церемонии, проходившей в микрорайоне Подлипки, приняли участие Александр Гречищев и депутат Государственной думы Никита Чаплин. Свои новые жилые помещения получили три семьи.

Одна из новоселов, Наталья Шулика поблагодарила всех причастных к переселению в комфортное жилье. По ее словам, она давно мечтала переехать в этот район и теперь вместе с мамой получает двухкомнатную квартиру.

Отметим, что администрация городского округа в 2025 году приобретает 30 благоустроенных квартир для 104 граждан, проживающих в условиях аварийного жилья. План расселения на ближайшие месяцы уже сформирован: ключи от нового жилья 21 семья получит до конца декабря, а еще 9 квартир будут переданы своим владельцам в первом квартале следующего, 2026 года.