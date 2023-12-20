Еще три цифровых рентген-аппарата и маммограф установили в подмосковных больницах — в Раменском, Долгопрудном и Коломне. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Так, маммограф был установлен во второй поликлинике Коломны, один рентген-аппарат — в Чулковской поликлинике Раменской больницы, оставшиеся два — в поликлинике в Долгопрудном.

Оборудование — отечественного производства. С его помощью можно быстро и качественно проводить исследования. Полученные снимки сразу поступают на рабочую станцию лаборанта, и врач может с ним ознакомиться.

Всего в области с января 2023 года учреждениям здравоохранения передали 61 единицу тяжелого оборудования. На его закупку было направлено более 1,1 миллиарда рублей.