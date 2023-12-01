Еще трое детей-сирот получили ключи от квартир в Одинцово

Еще трое детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от своих новых квартир в Одинцово. Их вручил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Поздравляю вас с будущим новосельем и желаю, чтобы в ваших домах царила только дружественная атмосфера», – поздравил он детей.

Все дома с выделенными квартирами находятся в районах с развитой инфраструктурой. В каждой из них — остекленная лоджия, жилая комната, кухня, прихожая, санузел. Входные двери — металлические, на полу — линолеум или ламинат. Также есть все необходимое сантехническое и электрическое оборудование.

С 2014 года в Одинцово в рамках программы губернатора жильем были обеспечены две сотни детей. В 2014-м квартиры получили шестнадцать ребят, в 2015-м — десять, в 2016-м — восемнадцать, в 2017-м — четырнадцать, в 2018-м — восемнадцать, в 2019-м — девятнадцать, в 2020-м — тридцать два, в 2021-м — двадцать два, в 2022-м — двадцать девять. В этом году жильем обеспечили четырнадцать человек. В ближайшее время ключи передадут еще четырем детям.