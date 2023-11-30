Еще восемь таунхаусов построили в Истре

В деревне Красный поселок под Истрой построили еще восемь новых таунхаусов, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Ведомство выдало разрешение на ввод зданий в эксплуатацию. Уточняется, что таунхаусы расположены на территории жилого комплекса «Кембридж».

Всего в проекте ЖК запланировано семь очередей строительства, добавили в Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за три года в Подмосковье приведут в порядок свыше 4,5 тысячи многоквартирных домов.