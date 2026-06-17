Ешьте зеленые бананы: диетологи объяснили, почему они полезнее для мозга и как влияют на память

Американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун рассказали, как бананы влияют на мозг человека. Полезные свойства этого фрукта специалисты назвали в беседе с изданием Parade .

Мун пояснила, что слегка недозрелые бананы особенно полезны для мозга, поскольку содержат много пребиотиков, которые уменьшают образование свободных радикалов в нейронах, снижают воспаление и улучшают когнитивные функции. Эксперты добавили, что бананы богаты клетчаткой, витамином С и антиоксидантами, которые также благотворно влияют на работу мозга. Кроме того, в них содержатся каротиноиды, придающие фрукту желтый оттенок и препятствующие окислению и воспалению.

По словам специалистов, бананы содержат витамин В6, необходимый для выработки нейромедиаторов, регулирующих настроение, память и когнитивные функции, а также фолиевую кислоту и витамин В12, полезные для здоровья мозга.