Эскалатор на станции метро «Таганская» в Москве зажал ногу 4-летней девочке

В Москве на станции метро «Таганская» эскалатор зажал ногу четырехлетней девочке, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. Все произошло вечером в минувшее воскресенье, 6 апреля.

Девочка с родителями перемещалась между станциями «Таганская» Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий. По неосторожности родителей нога ребенка едва не попала в движущийся механизм.

«Из-за неосторожности родителей и нарушения правил пользования метрополитеном у девочки четырех лет нога застряла между ступенями и балюстрадой эскалатора», — приводится в публикации.

Сотрудники станции оказали помощь ребенку, который оказался в затруднительном положении. Девочку передали в руки медиков, которые приехали на вызов. О её самочувствии на данный момент информации нет.

Станция возобновила свою работу в обычном режиме, эскалатор снова заработал.

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