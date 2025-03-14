В детский сад в Новой Москве ворвался злоумышленник с оружием, есть раненый

В детский сад Bilingual Kids Academy на улице Липовый парк в Новой Москве ворвался мужчина и открыл огонь. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Стало известно, что преступник проник внутрь помещения и выстрелил в первого попавшегося на его глаза человека – это оказался другой мужчина, тот получил ранение в ногу и был доставлен в больницу. Правда, позднее появилась информация о том, что внутрь помещения никто не проникал – все случилось на территории рядом из-за конфликта бывших супругов, пишет канал «Раньше всех. Ну почти».

Предварительно сообщается, что женщина пришла за своим ребенком в детский сад, но там встретила мужа, с которым разводится. Разгорелся конфликт, и мужчина, которого сначала просто попросили выйти и даже вытолкали наружу, открыл стрельбу рядом с частным детским садом – супруги не смогли поделить своего сына. Таким образом, был ранен спутник его жены.

Ранее сообщалось о том, что житель Пушкино пришел в магазин с топором из-за двух ноутбуков.