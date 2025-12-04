Атаки на гражданские танкеры в акватории Черного моря, ответственность за которые взяли на себя украинские спецслужбы, представляют собой не спонтанную акцию, а элемент вынужденной стратегии эскалации. Такую оценку в комментарии для RuNews24.ru дал руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко, назвав эти действия «фолом последней надежды» со стороны Киева и его западных покровителей.

По мнению эксперта, инциденты являются логичным продолжением объявленной Западом стратегии нанесения России максимального экономического и военного ущерба, но уже неконвенциональными методами. Эти события следует рассматривать в единой цепи с другими провокациями, такими как попытка Эстонии задержать танкер на Балтике и заявления высокопоставленных чиновников ЕС о возможности захватов судов.

Опасность и главный деструктивный эффект таких действий, по словам Зленко, заключается в прямой угрозе глобальной торговой стабильности. Анкара, контролирующая черноморские проливы, уже выразила резкую реакцию и сомнения в самостоятельности Киева, что указывает на растущие разногласия даже среди союзников Украины.

«Подобные действия опасны. Атаки на гражданские суда дестабилизируют судоходство в ключевых торговых коридорах, что не выгодно многим странам (той же Турции). Подобная политика лишь расширяет масштаб конфликта», — подчеркнул Зленко.

Таким образом, тактика точечных ударов по гражданскому флоту, призванная оказать давление на экономику, рискует дать обратный эффект, расширяя географический и политический масштаб конфликта, вовлекая в него нейтральные государства, чьи интересы напрямую зависят от безопасности морских путей.

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии предостерег Украину от атак на суда в Балтийском море.