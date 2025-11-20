«Эскорт вместо подиума»: раскрыта шокирующая правда о «модельных турах» для российских школьниц

В российской модельной индустрии наблюдается опасная тенденция — агенты активно предлагают 16-летним школьницам так называемые модельные туры в Дубай, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, родители несовершеннолетних девушек, не подозревая о реальных целях таких поездок, подписывают необходимые разрешительные документы, полагая, что их дочери отправляются на легальные модельные показы.

Однако фактически подростков вовлекают в предоставление эскорт-услуг. Организаторы таких поездок обещают школьницам значительное денежное вознаграждение и дорогие подарки от состоятельных шейхов.

Как пишет SHOT, процесс отбора кандидаток включает требование предоставить видео в купальнике и фотографии определенного характера. К участию в программах привлекаются девушки в возрасте до 18 лет, в заграничных паспортах которых отсутствуют отметки о предыдущих въездах в ОАЭ.

Школьницы сознательно скрывают от родителей истинную цель своих визитов в арабское государство. Статистика показывает, что подобные предложения чаще всего принимают девушки из социально неблагополучных семей.

