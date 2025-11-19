«Сама виновата»: дочь бизнесмена рассказала свою версию событий в Дубае, где нашли искалеченной модель из Украины

В интервью aif.ru девушка заявила, что украинка находилась под воздействием наркотических веществ и сама выбежала из отеля, где проходила вечеринка. Мерцалова убеждена, что обвинения в ее адрес сфабрикованы — она считает, что Ковальчук хайпится на этой истории.

Россиянка также рассказала, что молодые люди, которые участвовали в вечеринке, подали в отношении украинки иски о клевете на 55 млн руб.

«Суд идет. Иск подан в Украину, ОАЭ и Норвегию. За это время она все не успокаивалась, материла нас с Миленой (еще одна участница вечеринки, — прим. ред.), своих подружек с низкой социальной ответственностью подстрекала травить нас в соцсетях», — рассказала Александра.

Она добавила, что мать Ковальчук тоже принимает активное участие в травле ее и ее друзей.

20-летняя Мария Ковальчук пропала в марте 2025 года в Дубае после того, как посетила вечеринку в одном из отелей в компании нескольких мужчин. Спустя некоторое время ее обнаружили на обочине дороги с многочисленными травмами, включая переломы ног и позвоночника.

В июле модель дала интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором назвала имена всех участников той роковой вечеринки и обвинила их в избиении и издевательствах. Сейчас Мария проживает в Норвегии, куда ее семья переехала из Херсона.

