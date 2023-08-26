«Если бы не она, я легла бы рядом»: мать рассказала, что держит ее на плаву после гибели сына на СВО

Два сердца перестали биться вслед за тем, как на СВО погиб Александр Семенов. Тяжелой потери не выдержали бабушка бойца и его верный пес. Израненная душа матери еще держится ради дочки.

Мама Александра Ирина признается, что ей очень тяжело живется на этом свете. Гибель сына подкосила семью. Горя не выдержала бабушка.

«Пока я ходила на молочную кухню, с Санькой оставалась бабушка. Когда приходила, мама мне говорила, что ему перепела все военные песни, видимо военным будет. И пеленала всегда как солдата, руки по швам, иначе не уснет», — улыбается Семенова.

Сашина бабушка, мама Ирины, после случившегося сильно заболела, и в июне ее не стало. По словам нашей собеседницы, она держится ради дочки.

«Если бы не она, я легла бы рядом с сыном», — вздыхает Ирина, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива семьи Семеновых. Саша с бабушкой ]

Александр погиб в марте 2022 года под Киевом, за тысячу километров от родной Костромы. Как говорит Ирина, это тут же почуял пес ее сына.

«Санькину собаку звали Алтай. Он первым почувствовал, что с Сашей беда. Он ходил вокруг дома и выл. В итоге пес умер в сентябре прошлого года», — отмечает женщина.

Ранее мы рассказывали, как рос Александр Семенов, и что сказал, когда у него родился сын.