«Если бы пациенты ели больше капусты»: саратовский экс-министр нашел способ разгрузить больницы
Бывший саратовский министр Костин призвал всех лечиться капустой
Главный врач Люберецкой областной больницы и экс-министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин удивил пациентов необычным поздравлением. Во Всемирный день капусты он выступил с ироничным, но полезным обращением, в котором напомнил о целебных свойствах этого доступного овоща.
Костин, обладающий многолетним врачебным стажем, поделился шуткой своих старших коллег: «Если бы пациенты ели больше капусты, у нас было бы меньше работы». По его словам, за этим утверждением скрывается глубокий смысл, подтвержденный современной наукой.
«Капуста — это настоящий кладезь здоровья, проверенный тысячелетиями, — говорится в обращении доктора Костина. — Еще в Древнем Египте ее ценили не только как пищу, но и как лечебное средство. На Руси про нее говорили: „Капуста — ни густо, ни пусто“, „Без капусты щи не густы“. И эти народные мудрости — не просто красивые слова, а отражение многовекового опыта», — добавил он.
В своем сообщении главврач перечислил полезные свойства разных видов капусты — от белокочанной до брокколи и брюссельской, отметив высокое содержание витамина С, клетчатки, фолиевой кислоты, калия, магния, а также глюкозинолатов — природных соединений с противораковыми свойствами.
Костин дал пациентам несколько советов:
· Включать капусту в рацион минимум 3–4 раза в неделю. · Экспериментировать с разными сортами. · При отсутствии проблем с ЖКТ употреблять овощ в сыром виде, чтобы сохранить максимум пользы.
«Если вы не любите капусту, возможно, вы просто не нашли свой сорт! Попробуйте еще раз — и пусть ваш кишечник скажет вам спасибо», — добавил Олег Костин с долей профессионального юмора, поздравив всех с Днем капусты.