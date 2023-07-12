«Если это и отец, то только биологический»: мужчина с малышом попал под поезд

В Липецкой области на станции Грязи отец с малышом на руках попал под поезд, пострадавших госпитализировали. В соцсетях появилось видео с камер наблюдения, зафиксировавших происшествие.

Как сообщили в воронежском следственном отделе на транспорте СК РФ, мужчина нес на руках двухлетнего ребенка через железнодорожный переход и по неизвестным причинам даже не посмотрел в сторону приближающегося поезда. В самый последний момент отец попытался отпрыгнуть, но было уже поздно: мужчину с малышом откинуло в разные стороны от удара.

Состояние обоих в настоящее время оценивается медиками как тяжелое, а правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

«Какой кошмар. Отец умалишенный, как можно не услышать поезд? Это же не Красная площадь»; «Идиота кусок! Что за невнимательность! Безответственный. Если это и отец, то только биологический»; «Ну как так вообще этот папаша поезд не слышал? Его же даже почувствовать можно по вибрации под ногами», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что поезд сбил двоих человек в Москве.