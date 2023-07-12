«Пешеход всегда прав, даже если мертв»: поезд сбил двоих человек в Москве

«Ужас, вот зачем они лезут на рельсы»; «Да привыкли, как с машинами, что пешеход всегда прав, даже если мертв»; «Раньше молодые бабушек переводили через дорогу, а теперь лучше бабушкам с их аккуратностью переводить через дорогу молодых»; «Страшная неосторожность, а вообще давно уже пора закрыть все такие переходы и сделать их подземными», — прокомментировали новость россияне.