«Пешеход всегда прав, даже если мертв»: поезд сбил двоих человек в Москве
Россияне призвали сделать переходы подземными после инцидента на станции «Лось» в Москве
Фото: [Софья Сандурская/ТАСС]
В Москве возле платформы «Лось» электричка сбила мужчину и женщину, сообщили в экстренных службах в среду, 12 июля. Как уточняется, мужчине оторвало руку, он погиб. Женщину с травмой головы госпитализировали.
По данным СМИ, пешеходы пострадали, когда переходили через переезд возле станции. Пользователей Сети ужаснул инцидент.
«Ужас, вот зачем они лезут на рельсы»; «Да привыкли, как с машинами, что пешеход всегда прав, даже если мертв»; «Раньше молодые бабушек переводили через дорогу, а теперь лучше бабушкам с их аккуратностью переводить через дорогу молодых»; «Страшная неосторожность, а вообще давно уже пора закрыть все такие переходы и сделать их подземными», — прокомментировали новость россияне.
Ранее сообщалось, что под Ростовом мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка.