«Если решили, что я вас не вижу»: Путин подшутил над журналистом Би-би-си

В ходе подведения итогов года президент Владимир Путин подшутил над британским журналистом в студии.

«Если решили, что я вас не вижу – значит надо отобрать микрофон», – сказал глава государства.

Отвечая на вопросы британского журналиста, Путин заявил, что Запад сам создал сегодняшний конфликт на Украине и при этом продолжает нагнетать обстановку.

«Западные политические деятели создали сегодняшнюю ситуацию своими руками и продолжают нагнетать обстановку. Постоянно говорят о том, что они готовятся к войне с Россией», — сказал президент.

Кроме того, Путин назвал чушью утверждения, что Россия якобы собирается напасть на Европу.