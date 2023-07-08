«Если вы родные души, то все равно будете вместе»: россиянка раскрыла главный секрет долгих и счастливых отношений

Сегодня отмечается День семьи, любви и верности. Самое время поделиться трогательными историями. Далеко не все могут похвастаться счастливой жизнью со своей второй половинкой. Но мы нашли везунчиков — пару из столицы. Они раскрыли секрет своего семейного счастья.

PR-специалист Александра Скулкина начала тесно общаться со своим будущим супругом Сергеем еще в школе. При этом еще в детстве они ходили в один садик, но узнали об этом лишь недавно.

«В школе мы общались больше, как приятели. Я ему очень нравилась, но не воспринимала его всерьез как молодого человека. Но у мальчиков есть такое свойство, что летом они здорово вырастают, очень сильно меняются. И вот после лета, в десятом классе, я пришла в школу и увидела, как он возмужал и вытянулся», — рассказала Александра в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сергей начал ухаживать за возлюбленной. Сначала они гуляли как друзья, но потом прогулки участились, а отношения перешли на новый уровень.

«Решающий момент был, когда я захотела пойти в поход в Карелию. Он тогда сам накопил денег, ему немного помогли родители. Он очень хотел пойти со мной. Мы ехали туда как пара, но я еще металась, нужно мне это или нет. А поход же показывает, какой человек внутри: ленивый ли, берет ли инициативу в свои руки, проявляет ли мужские качества», — пояснила собеседница.

В этом путешествии влюбленные успели поссориться, но в конечном итоге вернулись домой уже крепкой, устоявшейся парой.

Дальше ребята закончили университет, и в их отношениях наступил переломный момент. Они исчерпали себя, в воздухе витал выбор: либо переход на новый этап, то есть свадьба, либо расставание. Сергей все же решился сделать Александре предложение на катке.

А затем свадьба, коронавирус, разные взгляды на семейную жизнь. В какой-то момент наши герои не справились с натиском проблем и даже развелись! Но прожить друг без друга смогли лишь полторы недели.

«Мы пережили очень многое, и я могу сказать, что самое главное для семейного счастья — это смотреть на чувства. Если вы родные души, если чувствуешь, что это твой человек, то все равно будете вместе. Несмотря на разногласия, задавайте себе вопрос, что важнее: быть правым или быть счастливым?» — посоветовала Александра.

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