«Есть буквально два парка»: почему российским туристам не стоит ехать в Киргизию

Выбирая место для отпуска, многие россияне стараются отдать предпочтение чему-то необычному. Банальные поездки на море уже всем наскучили, поэтому граждане ищут новые форматы отдыха.

Одним из нестандартных направлений является Киргизия. Однако выбирать ее для туризма следует только после долгих и глубоких раздумий, считает путешественник Сердар Каррыев. Эксперт рассказал нам, почему страна является одним из худших вариантов для поездок.

«Киргизия — откровенно бедная страна с маленькой и слабо развитой столицей. В Бишкеке есть проблемы и экономического характера, и логистического, нет какого-то серьезного архитектурного богатства. Там есть буквально два парка, где и собирается едва ли не все население по вечерам, добираясь до них в забитых маршрутках. Аналогичным образом ситуация обстоит и в иных населенных пунктах», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Русский язык, отметил Каррыев, в Киргизии знают практически все. Большинство населения либо ездило в Россию на заработки, либо планирует это сделать.

«Из интересных видов можно отметить красивую природу, но речь идет о местах, расположенных вдали от городов. Логистика же, напомню, там слабо развита. Вдобавок в Киргизии очень плохой мобильный интернет — оставаться всегда на связи не выйдет», — отметил путешественник.

По его мнению, для любителей развлечений страна тоже не подойдет — очень мало баров, качественных ресторанов, спортивных объектов и услуг. Жилье тоже по большей части не в лучшем состоянии, дома старые.

«Раньше работали карты «Мир», что было несомненным плюсом, но их заблокировали. В то же время в Киргизии нет привычных россиянам сервисов для безналичной и онлайн-оплаты. Технологически страна сильно отстает от России, из-за чего у отечественных туристов могут возникнуть сложности», — заключил эксперт.

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