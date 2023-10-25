«То, что мы так любим»: почему российские туристы массово едут в Аргентину

Интерес россиян к Аргентине растет с каждым годом, несмотря ни на что. И этому есть объяснение — страна обладает массой плюсов с точки зрения туризма.

Путешественник Сердар Каррыев рассказал нам, что же влечет граждан России в Аргентину.

«Это гигантская страна, одна из самых интересных с точки зрения ландшафта. За последние пару лет она стала очень популярным направлением у россиян как для туризма, так и для переезда. Здесь очень низкая стоимость услуг, а также существует курс «Blue Dollar» — на местном черном рынке доллары покупают заметно дороже. Это нелегально, но все этим пользуются. Запасаемся американской валютой перед путешествием, обмениваем ее по приезду и отдыхаем выгоднее. Экономия — то, что мы так любим», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще одно достоинство страны, добавил эксперт, это умеренный климат без сильных холодов зимой. Кроме того, менталитет жителей Аргентины очень близок к менталитету граждан РФ. В отличие от других стран Латинской Америки, в этом государстве найти общий язык с окружающими не составляет проблем.

Привлекает россиян и разнообразие видов. На западе это горы и озера, в центре — завораживающие ледники, на юге — красивые портовые города, а на севере — крупные населенные пункты с массой развлечений.

«Аргентина может быть интересна тем, кто увлекается спортом, в частности футболом. Он не просто популярен в Аргентине, а является частью местной культуры. К слову, именно здесь родились такие знаменитые игроки, как Месси и Марадона», — напомнил Каррыев.

Тем, кто занимается гастротуризмом, тоже понравится в этой стране, сообщил путешественник. Аргентинское виноделие, например, развивается уже более пяти веков, сейчас государство является пятым по величине производителем вина в мире. В то же время местные стейки считаются одними из лучших — говядина активно экспортируется и ценится в большинстве стран.

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