«Есть император, он говорит, как надо»: Лобода оправдалась перед украинцами за песни на русском языке

Певица объяснила, почему завершив карьеру в России не стала отказываться от русскоязычного творчества.

Некоторые знаменитости с украинскими корнями отказались продолжать петь на русском языке и уехали из РФ, где некогда заработали солидные гонорары и славу. Например, так поступила Вера Брежнева, которая теперь поет исключительно на украинском.

Однако Светлана Лобода не стала следовать такому примеру, ведь русский язык, как она напомнила, принадлежит миллионам людям по всему миру, а не только РФ, пишет издание «Утро.ру».

«Приезжая в Украину, говорю на украинском языке и всегда даю на нем интервью. Но в мире, где я выступаю, все говорят и понимают на русском языке. Украинские песни вообще не понимают. Это всего лишь локальная история для украинского рынка», — высказалась артистка.

Исполнительница отметила, что многие украинцы говорят на русском языке из-за «имперского» прошлого. Аналогичную историю можно наблюдать в других странах, бывших советских республиках. По словам Лободы, она лишь удовлетворяет потребности заказчиков.

«Все же Российская Империя. Есть император, он диктует и говорит, как надо», — оправдалась певица.

Светлана Лобода нередко становится объектом для хейта со стороны украинцев. По их мнению, творчество на русском языке можно сравнить с предательством, хотя такую точку зрения разделяют не все слушатели.