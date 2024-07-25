«Есть некоторые сомнения»: в ФБР заявили, что Трамп мог получить осколочное ранение
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Директор Федерального бюро расследований отметил, что ухо бывшего президента США пострадало не из-за пули. Словами Кристофера Рэя поделились в ABC News.
По словам главы ведомства, Дональд Трамп мог получить ранение из-за осколков телесуфлера. Он усомнился в одной из версий произошедшего и предположил, что пуля попала именно в оборудование.
«…Хотя, сидя здесь прямо сейчас, я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, также попасть куда-то еще»,
— отметил директор ФБР.
Напомним, что нападение на экс-президента США произошло в субботу, 13 июля. В этот день он находился на предвыборном митинге в Пенсильвании. Преступник сделал, согласно некоторой информации, восемь выстрелов с высотного здания, и одна пуля задела ухо Дональда Трампа.
Известно, что раненными оказались еще несколько человек. Нападавший Томас Крукс был убит снайперами.