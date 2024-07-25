«Есть некоторые сомнения»: в ФБР заявили, что Трамп мог получить осколочное ранение

Директор Федерального бюро расследований отметил, что ухо бывшего президента США пострадало не из-за пули. Словами Кристофера Рэя поделились в ABC News.

По словам главы ведомства, Дональд Трамп мог получить ранение из-за осколков телесуфлера. Он усомнился в одной из версий произошедшего и предположил, что пуля попала именно в оборудование.

«…Хотя, сидя здесь прямо сейчас, я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, также попасть куда-то еще», — отметил директор ФБР.

Напомним, что нападение на экс-президента США произошло в субботу, 13 июля. В этот день он находился на предвыборном митинге в Пенсильвании. Преступник сделал, согласно некоторой информации, восемь выстрелов с высотного здания, и одна пуля задела ухо Дональда Трампа.

Известно, что раненными оказались еще несколько человек. Нападавший Томас Крукс был убит снайперами.