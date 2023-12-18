«Есть риск получить осложнения»: выяснилось, что грозит звездам, которые заразились на «Песне года»

После съемок «Песни года-2023» и новогоднего вечера «Жара» российские знаменитости массово уходят на больничные с гриппом и ОРВИ. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что на съемках присутствовали Лера Кудрявцева, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина, Клава Кока и многие другие.

Как уточнила врач-терапевт Севинч Алиева, у них еще есть шанс выйти на новогоднюю сцену.

«На таких съемках всегда большое скопление людей, и если кто-то из окружающих уже болеет, естественно, вирус передается воздушно-капельным путем. Тем более, сейчас идет рост заболеваемости ковидом, ОРВИ, гриппом. Все болеют, к врачу не обращаются своевременно, происходят осложнения», — добавила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем звездам, которые заболели, сообщила Алиева, следует все же обратиться к врачу, чтобы успеть выйти на новогоднюю сцену.

«Если они вовремя начнут противовирусную и симптоматическую терапию, будут соблюдать все нормы гигиены, до Нового года они еще могут восстановиться. Но если они пренебрегают помощью специалистов, есть риск получить осложнения в виде пневмонии, бронхита, гнойных синуситов, отитов», — предупредила эксперт.

При этом, отметила медик, важно в период лечения не ходить на работу, быть в самоизоляции, соблюдать питьевой режим, полоскать горло.

«Также очень важно вакцинироваться вовремя. Иначе пойдут осложнения. Если с температурой ходить на работу, можно заработать сепсис, осложнение эндокардита на сердце. К врачу лучше обратиться как можно скорее. В последнее время у многих возникает атипичная пневмония, начинающаяся с температуры в 39, 40, 41 градус. Но сейчас только середина декабря, и шансы выйти на новогоднюю сцену у них есть», — подытожила собеседница.

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