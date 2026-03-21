Есть способ: как после ДТП договориться со страховой без суда

Медиация помогает урегулировать споры со страховщиками после ДТП без затяжных судов и дополнительных расходов. Об этом «Подмосковью сегодня» сообщил вице-президент Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

По его словам, после ДТП спор со страховщиком часто начинается с трех фраз: выплату занизили, срок прошел, направили на ремонт так, что ездить невозможно. В такой ситуации, как отметил спикер, медиация помогает еще до эскалации, поскольку стороны могут быстро согласовать, какие бумаги и расчеты считаются достаточными, когда и где будет осмотр, в какие сроки страховщик готов доплатить или выдать новое направление на ремонт.

Сроки по ОСАГО и ответственность за просрочку

Вице-президент Ассоциации медиаторов напомнил, что по ОСАГО у страховщика есть фиксированный срок. С даты, когда заявление о возмещении и комплект бумаг приняты к рассмотрению, он обязан выплатить деньги или выдать направление на ремонт в течение 20 календарных дней, при этом нерабочие праздничные дни из срока исключаются.

«Просрочка запускает пеню 1% за каждый день от размера возмещения. При задержке ремонта пеня 0,5% за день от суммы возмещения, с ограничением суммой возмещения. За задержку мотивированного отказа предусмотрена финансовая санкция 0,05% от страховой суммы по виду вреда за каждый день», — рассказал Дмитрий Хрулев.

Он пояснил, что эти суммы платят после отдельного заявления с реквизитами, и медиатор часто помогает сторонам заранее согласовать расчет, сроки и форму выплаты, чтобы закрыть вопрос без затяжной переписки.

Досудебное урегулирование и роль медиатора

Перед судом по ОСАГО, по информации спикера, действует обязательная досудебная процедура, и медиация в нее легко встраивается. Он сообщил, что начинают с заявления о восстановлении нарушенного права в страховую, и уже в этом письме можно предложить конкретный формат переговоров, дату, список спорных пунктов и вариант соглашения, например доплату в обмен на отказ от дальнейших требований либо ремонт у выбранной станции с фиксированным сроком и ответственностью за просрочку.

Дмитрий Хрулев уточнил, что на ответ страховщика отводится 15 рабочих дней, когда заявление отправлено в электронной форме по стандартной форме и с момента нарушения прошло не больше 180 календарных дней, в иных случаях срок ответа составляет 30 календарных дней. Дальше, по его словам, обращаются к финансовому уполномоченному, требования из нарушения порядка страхового возмещения по ОСАГО он рассматривает независимо от суммы, для потребителя базовый срок рассмотрения — 15 рабочих дней.

«Даже на этой стадии медиация остается рабочей, потому что стороны могут договориться о доплате или ремонте и письменно закрепить итог, после чего у заявителя исчезает практический смысл доводить спор до суда», — подчеркнул вице-президент Ассоциации медиаторов «Сила Диалога».

Судебная статистика и альтернатива через медиацию

Судебная статистика за 2024 год, по данным Хрулева, показывает масштаб таких конфликтов: по ОСАГО прошло 70 137 дел о взыскании страхового возмещения. Он отметил, что когда спор уходит в суд, расходы начинаются сразу и на крупных суммах становятся заметными еще до первого заседания.

«По статье 333.19 Налогового кодекса при цене иска 2 млн рублей госпошлина составляет 35 тыс. рублей, при цене иска 5 млн рублей уже 59 тыс. рублей, дальше часто добавляются траты на оценку ущерба, представителя, переписку, поездки», — сообщил он.

Медиация, по словам спикера, дает другой маршрут. «Медиатор способен перевести эмоциональное общение из позиционного противодействия на уровень интересов сторон — суммы доплаты, сроки ремонта, согласованность в оформлении, санкции при срыве сроков. Все это фиксируется соглашением. Если нужна возможность быстро перейти к взысканию при нарушении договоренностей, соглашение удостоверяют у нотариуса, после чего его можно предъявлять для исполнения без нового разбирательства по тем же требованиям», — заключил Дмитрий Хрулев.