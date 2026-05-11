Врач рассказал, как определить опасную причину отеков ног

Отечность ног может возникать из-за нарушений в работе венозной или лимфатической систем. Как рассказал « Газете.Ru » доцент Пироговского университета Ярослав Гурин, определить возможную причину проблемы помогает простой тест, основанный на трех вопросах.

По словам специалиста, в первую очередь важно обратить внимание на время появления отеков — возникают ли они к вечеру после нагрузки или присутствуют уже утром после сна. Вторым критерием является реакция кожи при надавливании: если след от пальца долго сохраняется, это один тип отека, а если исчезает сразу при бледной и холодной коже — другой. Также врач рекомендовал учитывать сопутствующие симптомы, включая ощущение тяжести в ногах, одышку или посинение губ.

Гурин отметил, что преобладание ответов, связанных с вечерними отеками и чувством тяжести, чаще всего указывает на венозно-лимфатическую природу проблемы. Подобное состояние нередко возникает в жаркую погоду, при малоподвижном образе жизни или длительном пребывании на ногах. В таких случаях специалист посоветовал использовать компрессионный трикотаж, контрастный душ и периодически поднимать ноги выше уровня сердца.

Если же у человека преобладают симптомы, связанные с утренними отеками, одышкой и бледностью кожи, это может свидетельствовать о заболеваниях сердца или почек. Врач подчеркнул, что в такой ситуации необходимо обратиться к терапевту или кардиологу для обследования, включая ЭКГ, эхокардиографию и лабораторные анализы.

Также специалист предупредил об опасности самостоятельного приема мочегонных препаратов при подозрении на сердечные или почечные причины отеков, поскольку это может ухудшить состояние пациента.

