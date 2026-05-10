Экономист объяснил молодежи, как купить собственное жилье

Покупка квартиры без использования ипотеки сегодня практически недостижима для большинства молодых россиян. Такое мнение « Газете.Ru » высказал профессор экономического факультета НИУ «ВШЭ» Николай Берзон.

Экономист отметил, что накопить полную стоимость жилья для единовременной оплаты крайне сложно, особенно с учетом текущих цен на недвижимость. По его оценке, ипотека остается наиболее реалистичным инструментом приобретения собственной квартиры.

Эксперт обратил внимание, что молодые люди нередко предпочитают арендовать жилье и комфортно относятся к такому формату жизни до момента создания семьи. Однако с появлением детей вопрос собственного жилья становится значительно более актуальным.

Также Берзон прокомментировал возможность переезда в регионы с льготными ипотечными программами, включая Дальний Восток. По его словам, решение о покупке недвижимости должно напрямую зависеть от места работы и перспектив профессионального развития. Экономист подчеркнул, что россияне пока не отличаются высокой внутренней мобильностью, поэтому приобретать квартиру целесообразнее там, где человек планирует строить карьеру и жить длительное время.

Отдельно специалист высказался о первоначальном взносе по ипотеке. Он отметил, что требования банков в размере 10–25% от стоимости жилья являются стандартной практикой и служат подтверждением финансовой дисциплины заемщика. По мнению эксперта, наличие накоплений демонстрирует способность человека грамотно распоряжаться деньгами и выполнять долгосрочные обязательства перед банком.

