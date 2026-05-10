Экономист объяснил молодежи, как купить собственное жилье
Экономист Берзон: накопить на квартиру без ипотеки практически невозможно
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Покупка квартиры без использования ипотеки сегодня практически недостижима для большинства молодых россиян. Такое мнение «Газете.Ru» высказал профессор экономического факультета НИУ «ВШЭ» Николай Берзон.
Экономист отметил, что накопить полную стоимость жилья для единовременной оплаты крайне сложно, особенно с учетом текущих цен на недвижимость. По его оценке, ипотека остается наиболее реалистичным инструментом приобретения собственной квартиры.
Эксперт обратил внимание, что молодые люди нередко предпочитают арендовать жилье и комфортно относятся к такому формату жизни до момента создания семьи. Однако с появлением детей вопрос собственного жилья становится значительно более актуальным.
Также Берзон прокомментировал возможность переезда в регионы с льготными ипотечными программами, включая Дальний Восток. По его словам, решение о покупке недвижимости должно напрямую зависеть от места работы и перспектив профессионального развития. Экономист подчеркнул, что россияне пока не отличаются высокой внутренней мобильностью, поэтому приобретать квартиру целесообразнее там, где человек планирует строить карьеру и жить длительное время.
Отдельно специалист высказался о первоначальном взносе по ипотеке. Он отметил, что требования банков в размере 10–25% от стоимости жилья являются стандартной практикой и служат подтверждением финансовой дисциплины заемщика. По мнению эксперта, наличие накоплений демонстрирует способность человека грамотно распоряжаться деньгами и выполнять долгосрочные обязательства перед банком.
Ранее сообщалось, как накопить деньги.