Психолог назвала главные ошибки родителей перед ОГЭ и ЕГЭ

В период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ многие родители, пытаясь помочь детям, нередко сами становятся источником дополнительного стресса. Об этом « Газете.Ru » рассказала клинический психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Ольга Аввакумова, работающая с подростками и их семьями.

По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок взрослых становится чрезмерное нагнетание ситуации вокруг экзаменов. Родители часто представляют возможную неудачу как катастрофу, из-за чего подросток начинает концентрироваться не на подготовке, а на страхе провала. Психолог отметила, что в подобных условиях у детей усиливается тревожность, снижается способность к концентрации и падает мотивация.

Еще одной серьезной проблемой эксперт назвала гиперконтроль. Постоянные проверки, давление и попытки полностью управлять процессом подготовки, по ее словам, лишают подростка ощущения самостоятельности. В результате ребенок либо начинает протестовать, либо теряет уверенность в собственных силах и перестает принимать решения самостоятельно.

Аввакумова также обратила внимание на случаи, когда родители передают детям собственную тревогу. Если взрослые демонстрируют панику и постоянно обсуждают возможные негативные последствия экзаменов, подросток начинает воспринимать ситуацию как критическую. Специалист рекомендовала родителям уделять внимание собственному эмоциональному состоянию и создавать дома атмосферу стабильности и поддержки.

Кроме того, психолог предупредила об опасности обесценивания переживаний школьников. Сравнение с собственным опытом, критика эмоций подростка или завышенные ожидания могут привести к эмоциональному истощению, апатии и серьезным психологическим последствиям.

Эксперт подчеркнула, что тревожными сигналами могут быть отказ ребенка от привычных увлечений, нарушения сна, проблемы с аппетитом и резкие перепады настроения. В таких случаях стоит обратиться за помощью к специалисту.

По мнению Аввакумовой, наиболее эффективной стратегией для родителей остаются поддержка, доверие и принятие. Именно такая атмосфера помогает подросткам чувствовать уверенность в себе и легче справляться с экзаменационной нагрузкой.

