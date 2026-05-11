В «Аптекарском огороде» зафиксировали первое в этом сезоне цветение сирени

В Ботаническом саду биологического факультета МГУ, носящем имя «Аптекарский огород» и расположенном в центре Москвы, зафиксировано начало цветения сирени. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram -канале этого учреждения.

На опубликованном сотрудниками сада снимке отчетливо видны несколько полностью распустившихся цветков, собранных в соцветия на одном из кустов. Представители ботсада подчеркнули, что нынешнее цветение сирени является первым в текущем сезоне на территории «Аптекарского огорода».

