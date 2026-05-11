Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим

С 11 мая между Россией и Саудовской Аравией официально начал действовать безвизовый режим для туристических поездок. Информацию о вступлении соглашения в силу ранее ТАСС подтвердили в российском МИД.

Согласно новым правилам, граждане России получили возможность находиться на территории королевства без оформления визы до 90 дней суммарно или непрерывно в течение календарного года. При этом безвизовый режим распространяется только на поездки, не связанные с трудовой деятельностью, обучением или постоянным проживанием.

В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что для работы, учебы, проживания, а также для совершения хаджа и умры в период хаджа россиянам по-прежнему потребуется получение соответствующих виз.

Аналогичные условия въезда предусмотрены и для граждан Саудовской Аравии при посещении России.

В МИД также отметили рост взаимного туристического потока между странами. По данным ведомства, в 2025 году количество поездок граждан Саудовской Аравии в Россию увеличилось более чем на треть, а число визитов россиян в королевство выросло на 42%. Ожидается, что запуск безвизового режима дополнительно простимулирует развитие туристических и деловых контактов.

Ранее глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что Россия также ведет переговоры о введении безвизового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, продолжается работа над соглашениями о групповом безвизовом въезде с Вьетнамом и Индией.

