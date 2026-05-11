Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам детского отдыха

Роспотребнадзор объявил о запуске всероссийской горячей линии, посвященной вопросам детского отдыха, а также качеству и безопасности товаров для детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Консультационная кампания пройдет с 11 по 22 мая. В этот период специалисты будут отвечать на обращения граждан по вопросам, связанным с безопасностью детской одежды, обуви, игрушек, продуктов питания, электронных устройств и товаров для активного отдыха.

Кроме того, россияне смогут получить разъяснения о перечне медицинских документов, необходимых для отправки ребенка в оздоровительный лагерь, санитарных требованиях к детским учреждениям и правилах организации перевозки несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что специалисты также помогут потребителям оформить претензии к продавцам некачественных детских товаров и дадут рекомендации по выбору лагеря и подготовке ребенка к поездке.

Для обращений продолжает работать Единый консультационный центр Роспотребнадзор, принимающий звонки круглосуточно по бесплатному номеру 8 (800) 555-49-43.

