Естественный отбор начался: какие автосалоны закроются до конца 2026 года

Китайский бренд Kaiyi официально завершил свою деятельность на российском рынке. Автоэксперты называют этот шаг ожидаемым и предупреждают: в ближайшее время ряды «официалов» могут покинуть еще несколько марок из КНР, пишет "За рулем».

Финал калининградского проекта

Марка Kaiyi, ставшая одним из первых китайских партнеров завода «Автотор» в 2023 году, официально покинула Россию в мае 2026 года. Несмотря на локальную сборку седанов E5 и кроссоверов серии X3, бренду не удалось закрепиться в массовом сегменте. По данным статистики, продажи за январь–февраль 2026 года обвалились более чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего несколько десятков единиц. Производство на мощностях в Калининграде было свернуто еще в начале года, а к маю дилерские запасы практически исчерпаны.

Прогноз эксперта: кто следующий?

Автомобильный эксперт Денис Гаврилов отмечает, что случай с Kaiyi — это только начало процесса консолидации рынка. Под угрозой ухода находятся бренды, чьи продажи не дотягивают до 50–100 машин в месяц. К факторам риска Гаврилов относит:

Низкую узнаваемость: Многие марки так и не смогли донести свои преимущества до потребителя.

Отсутствие маркетинга: Без серьезных вложений в продвижение новички проигрывают конкуренцию лидерам рынка (Haval, Chery, Geely).

Высокую стоимость владения: Для дилеров содержание шоурумов при штучных продажах становится нерентабельным.

По мнению специалиста, рынок переходит из фазы «наполнения любыми брендами» в фазу зрелости, где выживают только компании с сильной финансовой базой и развитой логистикой.

Что делать владельцам: сервис переходит к Jetour

Несмотря на прекращение продаж новых машин, владельцы Kaiyi не останутся без поддержки. С 1 мая 2026 года все функции по гарантийному ремонту, сервисному обслуживанию и поставке запчастей переданы компании «Вотур Мотор Рус» (официальный дистрибьютор марки Jetour). В РОАД подтверждают, что такая преемственность позволит сохранить уровень клиентского сервиса и обеспечит доступность расходных материалов для 28 тысяч автомобилей Kaiyi, реализованных в России за последние три года.