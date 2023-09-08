Эстония хочет первой в Европе узаконить конфискацию российских активов
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Эстония хочется стать первой в Европе страной, где узаконят конфискацию российских активов. Подробности сообщает РИА Новости.
Европейское СМИ со ссылкой на эстонского МИД Маргуса Цахкну сообщает, что уже в этом году государство планирует узаконить конфискацию активов, принадлежащих России и находящихся под санкциями. Цахкну уверен, что эстонское правительство поддержит законопроект в ближайшие две недели. Как только это произойдет, документ отправят в парламент.
По данным эстонского Бюро данных по отмыванию денег, на сегодняшний день в стране заморожено 34,8 миллиона евро.