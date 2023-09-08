Эстония хочет первой в Европе узаконить конфискацию российских активов

Европейское СМИ со ссылкой на эстонского МИД Маргуса Цахкну сообщает, что уже в этом году государство планирует узаконить конфискацию активов, принадлежащих России и находящихся под санкциями. Цахкну уверен, что эстонское правительство поддержит законопроект в ближайшие две недели. Как только это произойдет, документ отправят в парламент.

По данным эстонского Бюро данных по отмыванию денег, на сегодняшний день в стране заморожено 34,8 миллиона евро.