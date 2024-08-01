Эстония ужесточит меры таможенной проверки на границе с РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в эфире телерадиокомпании ERR пояснил, что принятое решение также связано с попытками перевозки через границу запрещенных товаров.

Контроль усилится с 8 августа, о чем министр иностранных дел страны сообщил на своей странице в социальных сетях. Там же Маргус Цахна подчеркнул, что данная мера направлена на предотвращение попыток несоблюдения санкций.

В правительстве Эстонии отметили, что усиление таможенного контроля приведет к увеличению времени ожидания на границе, а также вероятному снижению количества пересекающих ее людей.

Ранее глава Ивангорода призывал русских возвращаться из Эстонии в Россию. К слову, оттуда по некоторым причинам уезжают и сами жители Нарвы.